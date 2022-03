Tra 'pirli' e spaghetti con le sarde, una vita al bancone: addio a "Il Vale", storico ristoratore

Tutta Villa di Gargano stretta nel ricordo di Valentino Bommartini, morto a 88 anni dopo aver lottato contro una malattia: si è spento mercoledì, in letto dell'ospedale di Gavardo dove era ricoverato.



Tutti lo conoscevano come 'Il Vale': per decenni ha gestito la storica osteria Il Porto insieme alla moglie Margherita, scomparsa nel 1988. Ha resistito alle crisi, ai cambiamenti, al dolore della perdita della moglie: sempre a testa alta, e sempre dietro al suo amato bancone o ai fornelli dov'è rimasto a preparare spaghetti con le sarde e 'pirli' finché ha potuto. Ora lo storico locale è gestito dal figlio Mauro che, nelle scorse ore, ha annunciato la scomparsa dell'amato padre con un post su Facebook.

E la notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, perché "il Vale" a Villa di Gargnano lo conoscevano e amavano tutti: era considerato una vera e propria istituzione e al suo locale sono legati i ricordi più felici di generazioni di gargnanesi. Sono decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social, nelle scorse ore. "Un monumento di Villa è andato a riposarsi", si legge. "Un grande uomo lascia sempre un grande vuoto. Ognuno di noi a modo suo ha un ricordo legato a lui. Ricordi di serate felici, pomeriggi estivi tra bagni e risate, aperitivi in compagnia e chiacchiere in serenità...e anche qualche "brontolata" per noi ragazzini un po' scalmanati. Riposa in pace Vale", scrive Sandra.

Lascia nel dolore il figlio Mauro, la figlia Donatella e gli adorati nipoti. L'ultimo saluto sarà celebrato nel pomeriggio di venerdì - alle 15 - nella chiesa di San Martino a Gargnano.