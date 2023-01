Berzo Inferiore: morto Valentino Bellicini, storico patron dell’omonima ferriera

La siderurgia bresciana, e non solo, piangono Valentino Bellicini. Lo storico patron delle Ferriere Bellicini di Berzo Inferiore si è spento giovedì, all’età di 85 anni.

Sviluppando le intuizioni del padre Andrea, aveva saputo trasformare quello che era un semplice maglio di famiglia in una vera e propria realtà di primaria importanza della siderurgia: prima con l’ex Sider Camuna e, dal 2004, con le Ferrerie Bellicini al fianco della figlia Gianfranca (per tutti Kikka), alla quale da qualche anno aveva ceduto il timone dell’azienda. Nel 2014 le ferriere sono entrate a far parte del gruppo Duferco Italia holding, un partner commerciale importante che ha fatto crescere ulteriormente la realtà camuna. Nel 2021 il fatturato ha superato i 34 milioni di euro.

Una vita in azienda: finché la malattia glielo ha concesso, Bellicini si è recato nello stabilimento di Berzo Inferiore ogni giorno. Ed è proprio nel laminatoio delle ferriere che è stata allestita la camera ardente. L’ultimo saluto alle 15 di oggi, sabato 28 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Bienno, paese d’origine di Bellicini.

Oltre alla figlia lascia nel dolore la moglie Tina, i nipoti, i fratelli e le sorelle. Sui social il commosso ricordo dei dipendenti: "È stato il miglior datore di lavoro della mia vita: una persona molto seria, affidabile e tosta. Un grande imprenditore che conosceva bene i suoi dipendenti", si legge tra decine di messaggi di cordoglio.