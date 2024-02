Controlli a raffica dei carabinieri: hashish e cocaina, due arresti

I carabinieri hanno effettuato un'attività di contrasto alla criminalità predatoria e allo spaccio di droga, intensificando il monitoraggio della viabilità e dei negozi nella zona del Basso Garda, soprattutto nelle principali arterie stradali di Castelnuovo e di Valeggio sul Mincio.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; erano occultati all'interno del garage della sua abitazione.

Durante un posto di controllo nei pressi del casello autostradale A4 di Peschiera, i carabinieri hanno poi fermato un'automobilista in possesso di due panetti di hashish, dal peso complessivo di 200 grammi. Si tratta di un 32enne italiano, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi i fermati sono stati condotti dinanzi al giudice, il quale – dopo aver convalidato gli arresti – ha condannato il primo a 8 mesi di reclusione, mentre per il secondo ha disposto il rinvio dell’udienza a maggio 2024.

Nel complesso, sono stati controllati 34 veicoli ed identificate 58 persone, nonché eseguiti controlli in tre esercizi pubblici: "L’intensificazione dei servizi proseguirà nei prossimi giorni - fanno sapere ancora i carabinieri - al fine di prevenire la commissione di reati, nonché per garantire un accurato controllo della circolazione stradale".