Rogo in un'azienda agricola: mucche morte e capannone devastato

Basso Garda. Sono proseguite anche stamattina le operazioni dei vigili del fuoco a Valeggio sul Mincio, in via Fenil Sagramoso, dove nella tarda mattinata di domenica è divampato un incendio in un capannone agricolo, in cui si trovavano numerose rotoballe e alcune mucche di un'azienda agricola della zona.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.40 e, per spegnere il rogo, sono intervenuti sette mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme, altissime, sono state domate nel pomeriggio, ma purtroppo non è stato possibile evitare la morte di alcuni animali a causa delle esalazioni nocive.



Le cause sono ancora da appurare, mentre procedono le operazioni di smassamento e messa in sicurezza. L'incendio non ha intaccato altre parti della ditta, ma il capannone ha subito ingenti danni, al punto che i pompieri potrebbero essere costretti ad abbatterne la parte più pericolante.



Fonte: Veronasera.it