Droga per mezzo milione di euro a casa, in auto e pure nelle scarpe: due arresti

Basso Garda. Due uomini sono finiti in manette con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, in seguito ad un'operazione antidroga della Guardia di Finanza. Si tratta di un 53enne di origini calabresi residente a Villafranca di Verona e di un 25enne siriano domiciliato nel Mantovano: da qualche tempo erano finiti sotto la lente dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che ne seguivano i movimenti in relazione ai precedenti di uno dei due.

E così è stato anche nel pomeriggio di mercoledì, quando le Fiamme Gialle hanno notato il 53enne entrare con fare guardingo all’interno di un bungalow di un agriturismo situato nella zona di Valeggio sul Mincio, dove è stato poi raggiunto dal giovane di origine straniera. Dopo circa un'ora, i due sono stati visti mentre si allontanavano dalla struttura: i militari li hanno fermati mentre tentavano di guadagnare frettolosamente l’uscita a bordo delle rispettive auto.

Alle prime domande, i due hanno mostrato evidenti segni di nervosismo ed insofferenza, inducendo i finanzieri ad approfondire il controllo. Dubbi che sono poi aumentati quando, incalzati da ulteriori domande, hanno fornito risposte contraddittorie e del tutto inverosimili, facendo scattare la perquisizione delle auto.

All’interno della vettura del 25enne siriano è stato trovato, ben nascosto sotto il sedile del conducente, un sacchetto di plastica contenente un primo quantitativo di cocaina. Nel giubbino del 53enne, invece, è stata rinvenuta una bustina di cellophane con 20 piccole confezioni del medesimo stupefacente, già suddiviso in dosi e ritenuto pronto per essere venduto al dettaglio.

La perquisizione si è così spostata al bungalow, dove i finanzieri hanno scovato, ben nascoste sotto la base del mobile della cucina, 3 cassette di sicurezza in metallo al cui interno era custodita dell'altra cocaina e 5 mattonelle di hashish. In camera da letto, invece, in uno zaino riposto in un armadio sono stati trovati altri panetti di hashish e circa 8 chili di sostanza da taglio, oltre a due bilancini di precisione e a 6 stampi in legno utilizzati per il confezionamento della droga.

I militari sono quindi passato all'abitazione di Villafranca del 53enne, dove sono stati recuperati altri 17 panetti di hashish e 10 buste da un chilo l’una circa di marijuana, oltre ad altre bustine di cocaina nascoste nelle scarpe.

Gli spacciatori sono stati dunque arrestati e condotti in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le forze dell'ordine stimano che l'interno quantitativo di droga, se venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare non meno di 500 mila euro; importo che sarebbe potuto lievitare in considerazione del quantitativo di sostanza da taglio sequestrata.



Fonte: Veronasera.it