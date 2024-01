Corruzione e associazione a delinquere, macché: "Volevamo solo truffare mio fratello"

Una dozzina di indagati e 4 in manette, sequestri per 450mila euro: ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbata libertà degli incanti, fino ad arrivare all'accesso abusivo a un sistema informatico e all'omessa presentazione delle dichiarazioni. Tutto questo nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla pm Marzia Aliatis e affidata alla Guardia di Finanza di Brescia, che avrebbe permesso di smascherare un “sistema” per la gestione e l'affidamento degli appalti di smaltimento rifiuti e materiali per Enel, società comunque estranea ai fatti, a vantaggio dell'azienda Valcart di Rogno.

Tra i quattro arrestati ci sono due imprenditori (i fratelli Sergio e Vincenzo Bava), il presunto hacker Paolo Giannetta, il funzionario Enel Antonio Marcone: quest'ultimo sarebbe stato beccato (con riprese video) dalle Fiamme Gialle mentre si faceva consegnare oltre 70mila euro in contanti, nelle immediate vicinanze di un casello autostradale. I fratelli Bava e Giannetta sono stati trasferiti in carcere, Marcone è ai domiciliari.

Le prime parole degli arrestati

I primi (e per ora unici) a parlare, tramite i loro legali, sono Vincenzo Bava e Paolo Giannetta. Entrambi avrebbero negato le principali accuse tra cui la turbativa d'incanti, la corruzione, la frode informatica. “Volevamo solo truffare mio fratello, tutto il resto è solo un film”, le parole di Vincenzo Bava in riferimento ai 90mila euro che insieme a Giannetta avrebbe sottratto (o voluto sottrarre) al fratello. Non è così, ovviamente, per gli inquirenti: la Guardia di Finanza in una nota scrive di “un'organizzazione ben strutturata e collaudata tra gli indagati i quali, in maniera consapevole, avrebbero fatto parte di un duraturo sodalizio criminale dedito alla commissione di innumerevoli delitti”.

Le indagini della Guardia di Finanza

Nel dettaglio, le investigazioni avrebbero rivelato un meccanismo criminoso che avrebbe permesso l'aggiudicazione, per oltre 12 milioni di euro, da parte della Valcart di Rogno di varie gare d'appalto bandite da Enel. Non solo: “Le indagini di polizia giudiziaria – concludono le Fiamme Gialle – avrebbero consentito di documentare numerosi accessi abusivi ai sistemi in formatici, in danno di un'altra società partecipata dallo Stato (Terna spa, ndr), che avrebbero consentito la visualizzazione delle offerte trasmesse dalle imprese partecipanti ad alcune gare d'appalto, nel tentativo che la società coinvolta (la Valcart, ndr) ne fosse l'aggiudicataria”.