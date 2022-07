Botte alla ex, la seguiva ovunque: condannato commerciante bresciano

Stalking, lesioni e diffamazione nei confronti della ex fidanzata: sono le accuse che hanno portato alla condanna (in primo grado) a 1 anno e 3 mesi di reclusione per un commerciante della Valcamonica. Secondo l'accusa, e ora anche per il Tribunale di Brescia, l'uomo in più occasioni avrebbe aggredito la donna procurandogli appunto lesioni, ma anche seguita e tampinata. "Se lo ritrovava ovunque, aveva paura", scrive Bresciaoggi riportando le parole della difesa della donna.

I fatti risalirebbero al periodo tra il 2015 e il 2016. L'ex fidanzato ha invece sempre smentito, come riferito dalla difesa di quest'ultimo. Si sarebbero trattati, ha spiegato l'uomo, solo battibecchi e screzi tra fidanzati. Non è stato di questo avviso il giudice con la condanna: ma l'imputato ricorrerà in appello.