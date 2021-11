Notte di controlli, è 'strage' di patenti: trovati 20 automobilisti ubriachi

'Strage' di patenti in Valcamonica per guida in stato di ebbrezza: nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, 10 pattuglie dei carabinieri hanno ritirato 20 patenti ad altrettanti automobilisti, che si erano messi al volante dopo aver alzato il gomito in bar e ristoranti camuni.

Undici sono le persone indagate per essere state trovate con un tasso superiore a 0,8 g/l, mentre per le altre nove il ritiro della patente è scattato con infrazione di tipo amministrativo e conseguente segnalazione al Prefetto di Brescia.



Il tasso alcolico maggiore è stato riscontrato in un cittadino albanese di 53 anni, residente a Piancogno: il valore raggiunto era di 2,22 g/l.