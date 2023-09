Dramma sulle montagne delle Valcamonica, dove – verso le 11.40 di oggi – un ragazzo di circa 30 anni ha perso la vita, precipitando nel vuoto mentre scalava in prossimità del Corno delle Granate.



La dinamica della tragedia dev'essere ancora acceratta, ma sembra che il giovane sia precipitato per oltre 100 metri. Per recuperare il corpo sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.