Disperso in montagna, lo cercano nella notte: eroico salvataggio in volo

Nella notte tra domenica e lunedì, in Valcamonica è andato in scena un difficile intervento di salvataggio ad opera del Soccorso Alpino bresciano. L'allarme era scattato per il mancato rientro di un uomo di 47 anni, salito in giornata sul Monte Altissimo. Sono quindi partiti i tecnici della Stazione di Breno, una quindicina: alcuni sono saliti da Terzano, per percorrere lo stesso sentiero che aveva fatto la persona dispersa; altri invece sono saliti a Borno e si sono spostati in località Mine, per prendere un sentiero in discesa.

Vista la zona impervia, è stato necessario l'intervento dell’elicottero di Areu decollato da Brescia, che ha portato in quota una squadra e ha poi sorvolato la zona, per circa tre ore e mezza. L’uomo è stato infine localizzato.

Sul posto è quindi sopraggiunto anche l’elisoccorso di Como; il tecnico Cnsas è sceso con il verricello e ha recuperato il 47enne: nella piazzola a Borno lo attendeva l’ambulanza per gli accertamenti del caso e il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono abbastanza buone e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.