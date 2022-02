Inferno di fuoco in montagna: cosi Canadair e maxi-elicottero hanno domato le fiamme

Sono stati quasi del tutto domati gli incendi divampati in Valcamonica, a Berzo Demo, Sellero, Breno e Piancogno. Fondamentale, nel fronte che più preoccupava – quello di Berzo Demo – l'intervento di un Canadair e del maxi-elicottero Erickson S-64 della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A Berzo Demo, in tutto sono bruciati circa 200 ettari di bosco. Per le operazioni di spegnimento sono scese in campo 7 squadre della protezione civile – da Berzo Demo, Cevo, Edolo, Malonno, Saviore, Sellero e Sonico – e 3 dei vigili del fuoco, da Breno, Darfo ed Edolo.



Pare che a scatenare il rogo siano stati i cavi dell’elettricità, urtati dagli alberi abbattuti dal forte vento che, nei giorni scorsi, in zona ha soffiato fino a 120 km orari, causando non pochi danni e disagi.