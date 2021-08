Fiumi e torrenti esondati, strade sommerse: disastro temporali nel Bresciano

I forti temporali alla fine sono arrivati, come già avevamo annunciato stamattina e nei giorni scorsi. Hanno colpito un po' tutta la provincia, portando con sé grandine e forte vento anche sui laghi e in pianura (sono state segnalate raffiche violentissime fra Offlaga e Manerbio).



I danni maggiori si segnalano però in Valcamonica, con il fiume Oglio esondato in più punti, insieme a numerosi torrenti (video sopra). Sott'acqua, a Monno, è finita anche la Statale 42 (foto sotto). La strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.