Ubriaco al volante, si schianta fuori strada mentre rincasa: auto distrutta, patente ritirata

Stava tornado a casa, dopo una giornata di festa in cui aveva alzato un po’ troppo il gomito, e ha perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi fuori strada. Uscito miracolosamente illeso dall’incidente, avvenuto il giorno dell’Epifania, ha pagato comunque a caro prezzo i tanti, troppi, brindisi.

L’automobilista, un 37enne di Corteno Golgi, è stato sottoposto all’alcol test dai Carabinieri di Breno, sopraggiunti in seguito alla schianto. La concentrazione di alcol nel suo sangue era pari 1,95 grammi per litro, quasi 4 volte oltre la soglia consentita: immediatamente è scattato il ritiro della patente, oltre alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Ciò che resta della sua auto è invece finito sotto sequestro.

Il 37enne non è l’unico che, lo scorso 6 gennaio, è incappato nei controlli dei militari dopo aver esagerato con le consumazione alcoliche. Anche un donna di 52 anni di Malonno è stata denunciata e ha visto ritirarsi la patente: si era messa al volante con un tasso alcolemico pari a 1,12 grammi per litro.