Barista stroncato da un malore improvviso: era il papà di una figlia di 12 anni

Valbondione (Bg) piange la scomparsa di Roberto Rodigari, per tutti semplicemente "Roby", barista di 55 anni morto a seguito di un improvviso malore, accusato nella giornata di mercoledì.

Nato e cresciuto in paese, fin da bambino aveva aiutato la madre Aurora nella conduzione dell'hotel "Alle Alpi" di Bondione, gestendo poi per 27 anni il Bar 2000 di Via Mès, prima di diventare il titolare – due anni fa, insieme alla moglie – del bar-trattoria "Prada" di Pradalunga. Una persona sempre allegra e dalle tante passioni, tra cui quella di Dj (detto "Roby Altan") per il Papillon di Gromo o per Radio Antenna 2 a Clusone.

Rodigari abitava a Bondo di Colzate. Oltre alla moglie, lascia nel dolore la figlia di 12 anni Miranda, la mamma Aurora e la sorella Denise. I funerali saranno celebrati alle 15 di oggi, venerdì 6 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Valbondione.