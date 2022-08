Uomo disperso, ricerche massive e tragico epilogo: trovato morto

Erano in corso da domenica sera le ricerche di un uomo di 52 anni nella zona del Pizzo Recastello (Bg): stamattina, purtroppo, il corpo del 52enne è stato ritrovato dagli uomini del Soccorso Alpino, ormai privo di vita.

L'escursionista aveva comunicato di voler andare a camminare nella zona della Cresta dei Corni Neri; il mancato rientro ha allarmato i familiari, che domenica sera hanno chiesto aiuto al 112. Sono quindi partite le ricerche e l’auto è stata velocemente rintracciata a Valbondione.

Oltre ai tecnici Cnsas, in pochi minuti sono sopraggiunti in zona anche i carabinieri. Stanotte l'elisoccorso di Sondrio ha imbarcato un tecnico per la ricognizione dall’alto, poi è intervenuto l'elicottero della Guardia di finanza con IMSI Catcher, un particolare dispositivo che consente di rintracciare le persone disperse attraverso il segnale del telefonino. Un massivo dispiegamento di uomini, che, purtroppo, non ha potuto evitare il tragico epilogo.