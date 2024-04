Va a pesca e non torna più a casa: lo trovano morto in un torrente

Alessandro Piccinelli, 54 anni, il giorno di Pasqua era uscito, come tantissime altre volte, per andare a pescare nel torrente vicino alla sua abitazione di Lizzola, frazione di Valbondione (Bg): era atteso per il pranzo, ma non è più rientrato.

I familiari hanno lanciato l’allarme, i soccorritori l'hanno trovato morto, alcune ore dopo: aveva 54 anni. Il corpo senza vita è stato individuato, verso la mezzanotte, dai vigili del fuoco e dai tecnici del soccorso alpino, impegnati a lungo nelle ricerche: era riverso nel torrente, senza segni di violenza; potrebbe essere stato vittima di un malore.