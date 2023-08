Controlli a raffica: 188 alcoltest, 19 patenti ritirate e 101 multe per sorpassi vietati

In questi giorni di grande esodo estivo, gli uomini della Polizia Locale della Val Sabbia sono stati una presenza continua sul territorio, per un minimo di 12 ore al giorno con servizi serali e notturni fino alle 2 di notte, che hanno consentito di estendere il servizio alle 18 ore giornaliere. Servizi mirati per garantire la sicurezza nei luoghi di villeggiatura, ma anche per prevenire furti nei paesi dove i residenti hanno lasciato le loro case incustodite, dopo essere partiti per le ferie. I

pattugliamenti sono stati eseguiti anche in borghese.

Non solo sicurezza, comunque. Gli agenti hanno effettuato diversi controlli stradali per reprimere alcuni comportamenti scorretti che, spesso, sono causa di incidenti. Sono stati 188 i conducenti sottoposti al controllo dell'etilometro, 19 le patenti ritirate (14 per sorpassi vietati e 5 per guida in stato di ebbrezza); due le denunce penali.Â

E ancora: 101 multe per sorpassi vietati, 18 veicoli sanzionati perchè circolavano con revisione scaduta, mentre un uomo è stato sorpreso alla guida con la patente sospesa: gliela avevano ritirata nel 2021 e nonostante questo circolava tranquillamente.

Sono state poi tantissime le chiamate per interventi vari: dal bambino abbandonato in auto, alla segnalazione di persone sospette da controllare, alla richieste di intervento per sinistri su strada o per soccorrere persone in difficoltà .



In questo periodo, nel 2022 erano già stati rilevati 114 incidenti stradali, mentre quest'anno sono stati 92; ben 22 in meno, anche grazie all'attività preventiva che – fanno sapere dal Comando – sarà garantita anche nei prossimi giorni di festa.