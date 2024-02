Alcol test, fermati 153 automobilisti: 4 patenti 'bruciate' e 35 punti decurtati

Tolleranza zero contro chi guida dopo aver bevuto: in Val Sabbia è stata una notte di intensi controlli, quella appena trascorsa. Gli agenti dell'Aggregazione della Polizia Locale hanno infatti sottoposto all'alcol test ben 153 automobilisti.

Le verifiche hanno portato alla decurtazione di 35 punti dalle patenti, mentre quattro conducenti sono stati sanzionati per guida sotto l'effetto di bevande alcoliche.

Tra di loro c'erano un neopatentato, una persona che circolava persino con la patente scaduta e un uomo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, a cui è stato sequestrato il veicolo.

Il Comando ha fatto sapere che, nei prossimi mesi, sono in programma altri controlli per contrastare l'abuso di alcol alla guida e per la prevenzione degli incidenti stradali.