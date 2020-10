Camerieri e baristi senza mascherina, scattano le multe per 4 bar del Bresciano

Si allunga sempre di più la lista dei locali multati per violazioni delle norme anti-Covid. Nel fine settimana appena trascorso, solo nella media e bassa Valcamonica i carabinieri hanno sanzionato e segnalato alla prefettura 4 bar che non rispettavano le regole.

Si tratta di 4 locali situati nei comuni di Darfo Boario Terme, Piancogno e Pian Camuno, i cui titolari dovranno pagare multe salate: baristi e camerieri erano i primi a non dare il buon esempio, lavorando senza indossare le mascherine, come accertato dai militari durante i blitz.

Non solo: è scattata la contravvenzione amministrativa perché non era stata rilevata e registrata la temperatura dei lavoratori. Non è finita qui: per tutti e 4 i bar è scattata la segnalazione alla Prefettura di Brescia che potrà disporre misure più severe.