L'imprenditore bresciano in difficoltà finito nelle grinfie di due usurai

In crisi di liquidità, un imprenditore bresciano si è rivolto alle persone sbagliate, finendo nelle grinfie di due uomini - un 37enne di origine albanese e un 63enne bresciano - ora accusati di usura ed estorsione. A fronte dei 18 mila euro elargiti, come ha ricostruito la Guardia di Finanza, pretendevano oltre il quadruplo dei soldi ( 80 mila euro), con un tasso di interesse usurario pari al 444,44%.

Al termine dell’inchiesta condotta dalla guardia di finanza di Brescia, e coordinata dalla procura, il gip ha emesso due misure cautelari nei confronti dei due uomini. Con l’accusa di usura ed estorsione sono stati arrestati Ledio Lala, 37enne di casa a Brescia, e il 63enne di Gussago Emanuele Barbini. Per il primo sono stati disposti i domiciliari, per il secondo il divieto di avvicinarsi alla vittima.

Non riuscendo più a restituire la somma, lievitata con gli interessi usurai applicati, l'imprenditore sarebbe anche stato minacciato “di gravi ed immediate conseguenze”, come si legge nella nota stampa diffusa dal comando provinciale delle Fiamme Gialle.

Pare non fosse nemmeno la prima volta. Le indagini hanno anche consentito di ricostruire un altro episodio di usura ed estorsione operato dal solo 37enne albanese ai danni del medesimo imprenditore, risalente a circa un anno fa: a fronte di un prestito di 10 mila euro, veniva pretesa la restituzione di 25 mila, con un tasso di interesse usurario pari al 250%.

Nel corso delle perquisizioni, condotte dalle Fiamme Gialle bresciane che si sono avvalse di due unità cinofile “cash dog” e antidroga, sono stati sequestrati oltre 30 mila euro in contanti e 2 orologi di valore.