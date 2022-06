"Una persona di gran cuore e umanità": tutto il paese piange l'amato medico di base

La comunità di Calvisano piange la scomparsa di Urbano Maccarini, per lungo tempo - prima della meritata pensione - medico di base: è spirato mercoledì nell'abbraccio dei suoi familiari. Lascia nel dolore la moglie e due fratelli. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì mattina nella chiesa parrocchiale del paese: il corteo funebre partirà alle 9.45 dall'abitazione via Dante, dove riposa la salma.

Classe 1948, Maccarini avrebbe compiuto 74 anni tra pochi giorni. Era andato in pensione nel 2020: per decenni si è dato da fare per il paese, come medico condotto. Non solo: per molti anni ha fornito assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante. Nei tanti pazienti che ha curato nel corso della lunga carriera - cominciata nel 1973 dopo la laurea in Medicina conseguita all'università di Brescia- ha lasciato solo bei ricordi. Ne sono prova i tantissimi messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social.

Il commosso ricordo

"Un grande medico, sempre disponibile con tutti: sarai sempre nei nostri cuori", si legge sulla pagina Facebook di Calvisano. "Lo ricordo come persona di grande cuore", aggiunge una concittadina.

Anche il presidente della sezione locale dell'associazione arma aeronautica ha ricordato il medico bresciano: "La morte del dottor Urbano Maccarini, nostro socio e persona lodevole da tutti i punti di vista, aggiunge un ulteriore fardello alle già pesanti perdite di questo anno, che sarà ricordato come funesto per la nostra sezione. Un valore umano che si assottiglia oltre che in numero, ancora di più in conoscenze e ricordi", si legge sui canali social dell'associazione.