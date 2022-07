Chiusa in casa dal marito: l'incubo di una madre e dei suoi tre figli

Un 36enne è stato arrestato, nei giorni scorsi, con l’accusa di sequestro di persona pluriaggravato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe impedito alla moglie - e ai loro tre figli minorenni - di uscire dall’abitazione dove risiedono, a Urago d’Oglio.

I fatti. All’alba di mercoledì mattina, il 36enne di origine marocchina avrebbe lasciato l’appartamento - situato al secondo piano di una palazzina - mentre il resto della famiglia dormiva: avrebbe chiuso la serratura, portandosi via le chiavi e impedendo di fatto alla consorte e ai figlioletti di uscire. Poi avrebbe raggiunto il posto di lavoro, come ogni mattina.

Al risveglio, la donna si è accorta di essere intrappolata tra le mura di casa insieme ai figli e ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Mentre i militari cercavano di rintracciare il 36enne, i pompieri - tramite una scala - hanno raggiunto l’appartamento e verificato le condizioni di salute della donna e dei suoi figlioletti.

Una volta rintracciato, l’uomo ha fatto ritorno a casa e ha aperto lui stesso la porta. Sarebbe però stato tradito da un’inquietante frase da lui stesso pronunciata. Ai carabinieri intervenuti avrebbe infatti detto che sua moglie doveva stare a casa e prendersi cura dei figli.

Come detto per lui sono scattate le manette: ora è in carcere, da dove nega ogni accusa. Le indagini proseguono: la procura vuole appurare se in passato si siano verificati episodi di violenza.