Le sue condizioni restano critiche, tanto che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma sono stabili e non si teme per la sua vita. Questo l'ultimo bollettino medico relativo allo stato di salute dell'operaio di 36 anni vittima, lunedì 9 ottobre, di un bruttissimo infortunio sul lavoro alla Ovomatic di Urago d'Oglio.

Dipendente di una ditta esterna, pare che l'uomo stesse effettuando dei lavori di pulizia e manutenzione dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell'azienda agricola di via Maglio, quando - per cause al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell'Asst Franciacorta - è caduto nel vuoto per circa 5 metri.

Il lavoratore, originario dell'Egitto e residente in città - avrebbe riportato numerosi traumi ed ematomi al torace e alla testa: soccorso dall'eliambulanza, è stato trasferito nel principale nosocomio cittadino e poi ricoverato nel reparto di seconda rianimazione. Se la caverà, per fortuna, ma la prognosi resta ancora riservata.