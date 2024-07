In casa aveva marijuana, cocaina e una montagna di hashish: arrestato

Un cittadino italiano di 61 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nella case dell'uomo, a Urago Mella, gli agenti hanno rinvenuto circa 12 chilogrammi di hashish nascosti all'interno di un armadio. Inoltre, sono stati scovati alcuni grammi di cocaina e marijuana tra la camera da letto e la cucina.

La perquisizione dell'appartamento è scattata a seguito di un controllo in strada, quando il pusher è stato beccato a vendere delle dosi a due clienti. Tutta la droga è stata sequestrata, il 61enne è finito in manette e portato in carcere. A seguito dell'interrogatorio di rito, il gip ha convalidato il fermo.