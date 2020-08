Arrestati i coniugi della droga: nel furgone eroina per 800.000 euro

Dalla segnalazione dei vicini, alla perquisizione dei carabinieri davanti agli occhi dell'intero quartiere. Guai seri per una coppia di casa in città: marito e moglie, entrambi di 42 anni, sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel furgone parcheggiato sotto la loro abitazione i carabinieri di Brescia hanno infatti scovato quasi otto chili di eroina che, una volta piazzata, avrebbe potuto far guadagnare ben 800.000 euro.

Il blitz dei militari è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì, al termine di un'indagine lampo. L'operazione, come riporta il Giornale di Brescia, è nata dalle numerose segnalazioni dei vicini di casa: il continuo via vai di persone dalla casa dei due - un appartamento situato in una palazzina di via della Chiesa, a Urago Mella - ha insospettito i residenti del quartiere, come pure i militari. Accertato che nell'abitazione oggetto delle chiacchiere e delle segnalazioni viveva la coppia - già nota per per precedenti in materia di droga - è stata organizzata la perquisizione.

I due - italiana lei, tunisino lui - sono stati bloccati mentre rincasavano: passando al setaccio l'appartamento, i militari non hanno trovato droga, ma le chiavi di u furgone dove appunto era stato nascosto l'ingente quantitativo di eroina poi finito sotto sequestro.