Cammina sui tetti in pantaloncini corti e casco da moto: attimi di paura (e follia)

Domenica mattina a Flero è andato in scena l'insolito episodio. I Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare sul tetto di un edificio un 45enne in evidente stato confusionale

Si aggirava sui tetti di una palazzina indossando pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. L'outfit era completato da un casco da moto calcato in testa con tanto di para schiena. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco accorsi a Flero, al confine con Fornaci, su segnalazione di alcuni residenti della zona.

Per alcuni minuti si è temuto che l'uomo, un 45enne in evidente stato confusionale, volesse farla finita gettandosi dal palazzo. Per fortuna i Vigili del Fuoco, intervenuti con la gru, sono riusciti a dissuaderlo e a convincerlo a scendere.

Per lui, dopo lo scampato pericolo, si sono resi necessari accertamenti psichiatrici all'ospedale Civile di Brescia.