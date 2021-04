Senza patente, tampona l'auto di una donna e scappa: lei lo insegue e lo denuncia

Un uomo di 40 anni di origine albanese è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida senza patente.

I fatti risalgono a venerdì 9 aprile a Roncadelle. Il 40enne stava guidando in via Martiri della Libertà quando ha tamponato un altro veicolo e si è dato alla fuga.



La conducente dell’auto colpita ha inseguito l'albanese e l’ha raggiunto in via Orzinuovi, persuadendolo a comportarsi correttamente, ma senza alcun risultato: il pirata della strada si è nuovamente dato alla fuga facendo perdere le tracce di sé. La vittima ha quindi sporto denuncia alla polizia locale di Roncadelle, fornendo modello, colore e parte della targa del veicolo.

Gli agenti hanno individuato il colpevole in pochi giorni: l’uomo ha maldestramente cercato di difendersi sostenendo che non fosse lui alla guida quella sera, ma è stato inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza.