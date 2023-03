Allontanatosi da casa la mattina, è stato ritrovato la sera vicino a Canton Mombello

È uscito da casa la mattina presto, ed ha lasciato i familiari in ansia fino al suo ritrovamento, alla sera. Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa - durata un giorno - di un uomo di Villanuova Sul Clisi, in preda a stato confusionale. La vicenda è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Non appena riscontrata l'assenza dell'uomo da casa, la moglie non ha esitato a lanciare l'allarme alla Polizia locale della Valsabbia. Gli agenti hanno diramato una fotografia dell'uomo, e hanno iniziato le ricerche. La svolta è arrivata quando un agente ha detto di averlo visto salire su un autobus di linea diretto in città.

Grazie al coinvolgimento degli autisti degli autobus di linea, si è scoperto che l'uomo è stato avvistato nei pressi di Canton Mobello. Proprio vicino al carcere cittadino è stato poi effettivamente ritrovato verso sera, infreddolito, stanco ma complessivamente in buone condizioni di salute. L'uomo - ancora in stato confusionale - ha detto di essere in attesa di una fantomatica visita medica. I suoi familiari hanno ringraziato gli agenti e il sindaco di Villanuova per la brillante operazione di ricerca.