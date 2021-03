Si allontana in pigiama dalla casa in fiamme: si rifà vivo dopo tre giorni

Nei giorni scorsi il caso ha destato molta curiosità, e non poca preoccupazione nei parenti e negli amici del protagonista. Stiamo parlando di ciò che è successo nella serata di mercoledì, quando, a Palazzolo, in seguito allo scoppio di un incendio in un appartamento all'ultimo piano, l'inquilino in pigiama e ciabatte si è allontanato dall'abitazione senza dare spiegazione, rendendosi irraggiungibile.

A distanza di tre giorni, questa mattina l'uomo, un 58enne, è stato visto dai vicini mentre rincasava, la notizia è riportata da Prima Brescia. Immediatamente è stato dato l'allarme ai carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno potuto parlare con l'uomo.

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il 58enne - che questa mattina non aveva più il pigiama col quale si era allontanato, ma aveva ancora le ciabatte ai piedi - l'uomo sarebbe in stato confusionale, non avrebbe saputo dire dove è stato per tutto questo tempo, e non avrebbe fornito spiegazioni sull'origine dell'incendio.