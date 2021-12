Scompare da casa, lo ritrovano, ma poco dopo si allontana nuovamente

Ha tenuto impegnate per un giorno intero due squadre di Vigili del Fuoco, gli uomini della Polizia locale di Calvisano e di Carpenedolo, i carabinieri di Desenzano del Garda e un mezzo del Nucleo Elicotteri arrivato da Bologna. Una volta messo al sicuro, si è nuovamente dileguato. Succede nella campagna tra Carpenedolo e Calvisano, nei pressi dell'abitazione di un 43enne che soffre di disturbi psichici.

Tutto è cominciato giovedì mattina, quando il 43enne, atteso in un centro in città per una visita, ha fatto perdere le proprie tracce, facendo scattare l'allarme. Due testimoni hanno raccontato di averlo visto camminare sul margine di un canale, da qui le preoccupazioni per la sua incolumità.

Solo verso sera, quando era già calata l'oscurità, il 43enne è stato trovato (in stato confusionale) nei pressi di un ponte. Dopo essere stato portato al sicuro, lui però si è allontanato nuovamente da casa. Le ricerche - riporta il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane - sono state sospese, in attesa che l'uomo torni autonomamente alla propria abitazione, dove vive coi genitori.