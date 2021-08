Il dramma di Umer, morto annegato sotto gli occhi degli amici

Tragico epilogo sul lago d'Iseo: le ricerche del ragazzo disperso si sono concluse intorno alle 21 con il ritrovamento del corpo senza vita. La vittima è il 19enne Umer Yassin, pakistano di origini ma residente a Monticelli Brusati con la famiglia: l'allarme era stato lanciato poco dopo le 15.30 a largo del lido Sassabanek. Il giovane era uscito in pedalo in compagnia di un coetaneo: non è chiaro se si sia volontariamente tuffato in acqua (anche se non sapeva nuotare) oppure se sia inciampato dopo aver perso l'equilibrio.

I due si erano fermati non lontani dalla riva, a circa una ventina di metri dalla spiaggia: ma in un punto dove l'acqua è già più profonda di 3 metri, e ci sono tante alghe (che potrebbero aver complicato le cose nel corso delle ricerche). Anche il coetaneo si sarebbe tuffato per cercarlo e cercare di salvarlo: niente da fare.

Esito drammatico per le ricerche

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto l'idroambulanza e un'autolettiga della Croce Rossa, i volontari di Camunia Soccorso, i Vigili del Fuoco con il Nucleo sommozzatori, i Carabinieri. Ma anche altri bagnanti si sono prodigati nel disperato tentativo di ritrovarlo. Il corpo è riemerso solo quando ormai era quasi buio. Sul luogo dell'incidente si erano intanto precipitati i fratelli e altri parenti di Umer Yassin, alcuni di loro impegnati in una partita di cricket a Rovato.

La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe predisporre ulteriori accertamenti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che hanno già ascoltato anche il ragazzo che era con lui sul pedalò. Yassin faceva l'operaio in un'azienda metalmeccanica della Franciacorta. Abitava a Monticelli fin da quando era bambino. Di lui resteranno gli infiniti sorrisi e la voglia di vivere per una vita intera, spezzata all'improvviso in una domenica d'agosto.