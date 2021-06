Motoscafo killer: il dolore di famiglie e amici nei giorni dell'addio

Le barche sono già in movimento, dal porto Porticcioli di Portese: mercoledì mattina raggiungeranno il golfo di Salò per avvicinarsi alla piazza dove sarà celebrato l'ultimo saluto a Umberto Garzarella, 36 anni, morto il 19 giugno scorso a bordo della sua barca, un gozzo in legno, insieme all'amica Greta Nedrotti, 25. Sono le vittime del tragico incidente nautico per cui risultano indagati, per omicidio colposo e omissione di soccorso, i turisti tedeschi Patrick Kassen e Christian Teismann, entrambi residenti a Monaco di Baviera.

Le salme dei due ragazzi scomparsi sono state “liberate” solo martedì pomeriggio, al termine di una lunga sessione di accertamenti sui corpi senza vita, dall'esame autoptico agli accertamenti disposti dalla magistratura su richiesta della pubblica accusa e della difesa. Dunque mercoledì mattina i funerali di Umberto, in duomo: venerdì pomeriggio alle 15, invece, la parrocchiale di Maderno ospiterà l'ultimo saluto alla giovane Greta.

Palloncini bianchi e fiori dal lago

Intanto dal lago saranno fatti volare dei palloncini bianchi, e da ogni barca verrà lasciato un fiore in acqua. “Con il nostro silenzio urleremo tutto il nostro dolore – scrivono gli organizzatori – affinché quanto accaduto possa, se non altro, condurci a una profonda e attenta riflessione. Il canto del lago e il nostro silenzio, per chiedere rispetto. Per il nostro lago, per Umberto e Greta, per l'amore che gli portavano”.

Umberto Garzarella lascia la madre Camilla, il padre Enzo con Paola, la sorella Elena con Marco, i nipoti Giovanni, Camilla e Umberto. Greta Nedrotti lascia i genitori Nadia e Raffaele, gli affezionati nonni, le zie e le cugine. Le famiglie ringraziano la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, i sommozzatori e i Volontari del Garda.