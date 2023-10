Malore improvviso, Umberto muore durante una passeggiata in montagna

Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo, mentre percorreva i sentieri dell’altopiano di Cima Rest a Magasa. Questo è il drammatico destino di Umberto Cavesti di Toscolano Maderno. Classe 1939, in paese era noto anche come "Maestro Berto": per tantissimi anni aveva lavorato alla Cartiera del Burgo Group. Una passione coltivata anche dopo la pensione: come volontario della Museo della Carta aveva continuato a mettere a disposizione la sua conoscenza della carta e dei segreti per produrla. Tra le sue passioni c’era anche quella per la montagna: faceva parte del gruppo Amici del Monte Pizzocolo.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 7 ottobre: l’83enne stava passeggiando sui sentieri che tanto amava, quando è stato colto da un malore. A trovarlo esanime al suolo sono state la moglie e una nipote: immediato l’allarme e tempestivi i soccorsi, sul posto sono intervenuti i volontari del Garda, ma purtroppo è stato tutto inutile.

Cavesti stava trascorrendo il weekend a Magasa dove aveva una seconda casa e dove tornava spesso per trascorrere momenti di relax insieme alla moglie Orietta e ai nipoti.