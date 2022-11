Ubriaco, entra in casa dell'ex moglie: ora è in carcere

Nonostante il divieto imposto dal giudice, si è avvicinato alla casa dell'ex moglie ed è entrato. Per colpa (non solo) dell'alcol, un uomo di Quinzano d'Oglio è finito in carcere. Cosa è successo? Separato dalla moglie, l'uomo in passato ha ricevuto dal Tribunale l'imposizione di rimanere almeno a 300 metri di distanza dalla ex.

Nei giorni scorsi però, dopo avere abbondantemente esagerato con l'alcol, l'uomo non solo si è avvicinato alla casa della ex, ha pensato bene di entrare, seppur senza rendersi responsabile di comportamenti violenti o pericolosi. La donna ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo. Nella mattina di ieri, secondo quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi, è stata confermata la custodia in carcere.