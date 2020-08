Ubriaco fradicio, si mette al volante: arresto e multa stratosferica

Trasferitosi in una nazione celebre per la sua birra e (soprattutto) il suo whisky, è tornato in Italia e si è fatto beccare al volante pieno di alcol. protagonista della vicenda è un 27enne italiano trasferitosi in Scozia, nella capitale Edinburgo e tornato nella nostra provincia per una vacanza. Nei giorni scorsi è stato fermato da una pattuglia del distaccamento di Montichiari alle 03:50 di notte, mentre viaggiava in stato di ebbrezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In corpo il 27enne aveva una quantità di alcol pari al triplo di quanto consentito dalla legge. Davvero pesante la sanzione: decurtazione di 10 punti dalla patente, sospensione della stessa per almeno un anno e soprattutto comunicazione del reato all’autorità giudiziaria, che inevitabilmente raddoppierà le sanzioni previste, con conseguente arresto da sei mesi a un anno, e ammenda da 1.500 a 6mila euro in quanto l'uomo stava guidando una vettura non di sua proprietà. Per la prossima trasferta in Italia dovrà farsi accompagnare.