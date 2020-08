Ubriaco al matrimonio, molesta una ragazza: alla festa arrivano i carabinieri

Qualche bicchiere di troppo e un carattere irruento non bastano a giustificare il comportamento di uno degli invitati al matrimonio che si stava festeggiando in un agriturismo di Volta Mantovana. Per placare la sua furia, a tratti incontrollata, si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. Non è chiaro se il giovane sia stato anche denunciato: di certo è stato multato per schiamazzi.

E' successo lo scorso fine settimana. Nel cuore della notte è stato lanciato l'allarme al 112, per via di un invitato che stava diventando difficile da controllare. In rapida sequenza, avrebbe infastidito gli altri ospiti, minacciando e inveendo contro chiunque provasse a calmarlo. Si è sfiorato il peggio quando avrebbe preso di mira una ragazza, presente alla festa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sue molestie sono diventate troppo pesanti, a quel punto inaccettabile: come si dice in casi come questi, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così sono stati avvisati i carabinieri, arrivati in pochi minuti: niente brindisi per loro, ma quanto basta per allontanare l'ospite ormai sgradito.