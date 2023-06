Fuga dopo l'Alt al posto di blocco: ubriaco, semina il panico contromano

Inizialmente ha rallentato, fingendo che stesse per fermarsi, poi però ha dato gas ed è schizzato a tutta velocità, cercando di seminare gli agenti. Protagonista del tentativo di fuga un 26enne originario del Marocco che viaggiava con 1,22 grammi di alcol per litro di sangue, oltre il doppio rispetto agli 0,5 consentiti per legge.

Il folle inseguimento è andato in scena sulle strade della Valténesì. Il posto di blocco era allestito a Manerba, ad oepra delle pattuglie di Polizia locale della Valténesì e di Rezzato. Anziché fermarsi, il 26enne, residente a Mazzano, ha accelerato e si è diretto verso Polpenazze, non rispettando le precedenze, affrontando le rotonde contromano, sorpassando e mettendo in pericolo i tanti turisti del sabato pomeriggio sul lago.

La sua corsa è terminata alla fine di una strada privata chiusa, dove gli agenti hanni potuto finalmente arrestarlo. Resistenza aggravata e guida in stato di ebbrezza: l'uomo è stato arrestato e gli è stata ritirata la patente. Dovrà recarsi in caserma ogni giorno per la firma.