Follia in autostrada: ubriaco percorre 10 chilometri contromano

Follia in autostrada e tragedia sfiorata sul raccordo della A21: un 37enne ha percorso contromano – senza gravi conseguenze solo grazie alla prontezza degli altri automobilisti in transito – un tratto di circa 10 chilometri, in direzione est, fino a quando non è stato fermato dal personale della società concessionaria e della Polizia Stradale. Follia doppia: alla vista degli agenti ha cercato di scappare a piedi, dopo aver lasciato l'auto in mezzo alla corsia.

Ubriaco 4 volte oltre il consentito

A dare l'allarme alcuni automobilisti: si sono visti arrivare contromano l'auto, sulla corsia di sorpasso. Il protagonista della pericolosa (e vietata) manovra è un 37enne di origini indiane, tra l'altro risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore di 4 volte al limite consentito. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per guida contromano: il veicolo è stato sottoposto a fermo, la sua patente immediatamente revocata.