Ragazzi ubriachi per il troppo alcol: in 5 soccorsi dall'ambulanza

Il ritorno in zona bianca porta con sé il ripresentarsi delle vecchie (e malsane) abitudini. Ovvero: ancora tanti, troppi giovani bresciani che alzano il gomito, così ubriachi da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza. E' successo, purtroppo, anche questo fine settimana.

Sono diverse le segnalazioni raccolte da Areu, l'Agenzia regionale per l'emergenza-urgenza. Due gli interventi sabato notte: poco prima delle 1.30 a Cazzago San Martino, dove è stata chiamata l'autolettiga per un ragazzo di 19 anni, e intorno alle 4.50 a Brescia, in Via Flero, dove è stata male una ragazzina di appena 17 anni.

Interventi anche la domenica pomeriggio: alle 18.40 circa a Manerbio, per un ragazzo, e alle 19.30 ancora a Brescia, in Via XX Settembre, per una ragazza di 23 anni. Ma c'è anche chi ha qualche anno in più: poco prima dell'1 è stata soccorsa una giovane donna di 32 anni, a Carpenedolo.