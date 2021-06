Troppo ubriachi il venerdì sera, 9 interventi delle ambulanze in poche ore

E' cominciato male, malissimo anche il primo weekend dell'estate bresciana. Solo tra venerdì sera e sabato mattina si contano infatti almeno 9 interventi delle ambulanze per soccorrere giovani e meno giovani in difficoltà causa “intossicazione etilica”. Tradotto: hanno bevuto così tanto da avere bisogno dell'intervento dei sanitari.

Forse la situazione sta sfuggendo di mano. I primi interventi, infatti, ancora venerdì pomeriggio: poco prima delle 15 a Manerbio, alle 17.45 in Via Solferino a Brescia, poco prima delle 20 ancora a Manerbio.

Interventi per tutta la notte

Proseguiti poi per tutta la sera e tutta la notte: alle 22.15 un'ambulanza è intervenuta a Capriolo per soccorrere una donna di 61 anni che aveva alzato troppo il gomito. Poi a mezzanotte e mezza in piazza a Pontevico, per un ragazzo di 31 anni: per finire quattro interventi in rapida sequenza, intorno all'una e mezza. Nel dettaglio: in Via Schivardi a Brescia, a Sabbio Chiese per un ragazzo di 19 anni, a Caionvico per un ragazzo di 22, in stazione a Brescia per un ragazzo di 32 anni.