Ubriaca fradicia, aggredisce medici e infermieri. Calci all'auto dei carabinieri

Prima se l’è presa con i medici e gli infermieri che cercavano di curarla. Poi, con la stessa veemenza, si è scagliata contro i carabinieri intervenuti per cercare di riportare la calma all’interno del pronto soccorso della clinica Città di Brescia. Protagonista della notte di follia è una giovane donna di origini cinesi: completamente fuori di sé per il troppo alcol assunto - ragione per la quale era stata accompagnata in ospedale a bordo di ambulanza - avrebbe seminato parecchio scompiglio: insultando pesantemente e pare pure strattonando il personale. Non solo: la donna avrebbe distrutto qualsiasi cosa le capitasse a portata di mano.

Nessuna lesione per i sanitari, per fortuna, ma era letteralmente impossibile contenere la paziente, così è scattata la chiamata alle forze dell’ordine, nel cuore della notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio. La donna non si sarebbe placata all’arrivo dei militari del Radiomobile, anzi: si sarebbe rifiutata di fornire le proprie generalità e avrebbe bersagliato pure loro di pesantissime offese e irripetibili insulti. Bloccata a fatica e portata all’esterno del pronto soccorso, se la sarebbe presa pure con la macchina dei carabinieri, colpendola con calci e pugni. È stata quindi accompagnata in caserma dove è stata denunciata - a piede libero - per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per interruzione di pubblico servizio.