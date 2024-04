Bufera di neve, giovani dispersi in montagna: uno di loro in ipotermia

Sono sani e salvi ma hanno rischiato l'ipotermia i due turisti spagnoli di 35 e 36 anni riportati a valle dal Monte Baldo grazie al pronto intervento del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso. Tutto è successo nella tarda serata di lunedì, nel pieno del maltempo tra neve e temperature sottozero, ma l'intervento è proseguito per tutta la notte: le squadre sono rientrate alla base addirittura mercoledì mattina.

Le complicate operazioni di soccorso

Come riferito dallo stesso Soccorso Alpino, i due turisti erano partiti qualche ora prima per una camminata e sono stati costretti, viste le condizioni meteo avverse, a fermarsi “in un punto imprecisato” del Monte Baldo, che sovrasta il lago di Garda. A seguito di richiesta d'aiuto, sono stati localizzati in un luogo “che avrebbe richiesto diverse ore di cammino con la nevicata in corso: l'elicottero, dopo aver tentato di avvicinarsi, ha dovuto rinunciare per mancanza di visibilità e per questo una prima squadra ha iniziato la salita a piedi”.

La squadra è riuscita a raggiungerli intorno alle 23.30: i due escursionisti avevano già riferito di patire molto freddo, non avendo abbigliamento e calzature adatte. Uno di loro è stato trovato a terra, cosciente ma immobile, in principio di ipotermia: mentre una seconda squadra si stava avvicinando con medico e infermiera, i primi tecnici del Cnsas hanno provveduto a riscaldare con coperte termiche l'escursionista a terra. Il compagno, imbragato, ha iniziato la discesa affiancato dai tecnici.

L'intervento notturno dell'elisoccorso

Tutto intorno, un paesaggio più che impervio: a terra 30 centimetri di neve, forti raffiche di vento e tanto freddo. Le condizioni del giovane a rischio ipotermia sono parse gravi a seguito dei primi accertamenti medici: per questo sono state mobilitate anche le stazioni trentina del Soccorso Alpino e veronese del Soccorso Speleologico. Intorno alle 3.20, grazie a un varco nel maltempo, è potuto intervenire l'elisoccorso che ha subito provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale, al Santa Chiara. Recuperato anche il compagno di escursione, le squadre sono infine rientrate alla base verso le 8.30 di martedì.