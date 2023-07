Il tuffo nel lago va storto, ragazza sbatte la testa sott'acqua

Doveva essere un volo a picco fino ad immergersi tra le acque del Garda, si è rivelato un volo sì, ma in elicottero, con destinazione l’ospedale Santa Chiara di Trento. È finita così l’esperienza di una giovane turista nel pomeriggio di ieri, sabato 1 luglio, dopo essersi lanciata dalla Madonnina tra Torbole e Riva del Garda, uno dei punti ambiti - e rischiosi - per i tuffi mozzafiato nel lago.



La turista, una 21enne tedesca, ha voluto provare il brivido e l’ebbrezza di un tuffo nelle acque del Garda, forse non sapendo che quello è uno dei punti anche più pericolosi dai quali gettarsi. L’impatto con l’acqua non è andato come secondo le previsioni della giovane, con la 21enne che si è fatta male tuffandosi e sbattendo la testa una volta arrivata sott’acqua. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e a recuperare la turista sono stati i vigili del fuoco di Riva del Garda, fortunatamente presenti nell’area per una esercitazione.

Sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso, che ha portato la ragazza, rimasta sempre cosciente, all'ospedale Santa Chiara per maggiori accertamenti.



Fonte: Trentotoday.it