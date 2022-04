Windusrfista disperso nel lago: ricerche senza sosta

L'ultima volta è stato visto attorno alle 16:00 di ieri, proprio mentre sul Garda si abbatteva con forza il vento. L'allarme per la sorte di un windusrfista tedesco è scattato alle 19:00: da allora sono decine gli uomini impegnati nelle ricerche, via lago e via cielo.

Dopo aver lasciato la sua auto nel parcheggio di un hotel a Tignale, il windusrfista si è messo in acqua. Dopo circa 3 ore, quando ancora non era tornato a riva, è scattato l'allarme: la Guardia costiera è uscita con una propria motovedetta, seguita dai Vigili del fuoco di Riva del Garda, da un elicottero dell’Aeronautica militare e dai droni.

La tavola del tedesco è stata ritrovata solo alle 3:00 di questa notte, nelle acque di Toscolano Maderno. Le ricerche continuano senza sosta.