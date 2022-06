Malore fatale al campeggio: turista muore sul lago

Una vacanza da sogno sul Garda, in un campeggio a bordo lago compagnia della famiglia, trasformata in tragedia. Un turista di soli 61 anni è deceduto questa mattina in un campeggio sul lago di Garda, a San Felice Del Benaco.

L'allarme all'interno del campeggio di via Fornella a San Felice Del Benaco, Comune tra Salò e Manerba, è scattato alle 6:20. Sul posto è stata inviata un'ambulanza, ma per il turista tedesco non c'era più nulla da fare.

A quanto pare l'uomo soffriva già di cardiopatie, l'attacco di cuore gli è stato fatale.