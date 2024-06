Tullio Cattaneo è in coma: il noto artista bresciano, classe 1951 e 73 anni ancora da compiere, è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Cagliari. Questo a seguito dell'aggressione di cui sarebbe stato vittima nel parcheggio di un supermercato di Carbonia, in Sardegna, dove a quanto pare si trovava in vacanza. Insieme a lui il compagno Marcello Arienti, anche lui aggredito: il motivo sarebbe riconducibile a un insulto omofobo, da parte di una terza persona, per cui Cattaneo avrebbe chiesto spiegazioni.

Gli insulti e l'aggressione

“Un uomo in coda al supermercato – ha raccontato Marcello Arienti al Giornale di Brescia – ha detto di voler cambiare fila perché non voleva stare accanto a un finocchio di merda. Tullio, infastidito, ha chiesto spiegazioni e ne è nato un confronto verbale. Una volta fuori, Tullio e il signore si sono incrociati ancora e si sono detti qualcosa. Poi è arrivata un'altra persona che ha proseguito la discussione”.

A quel punto Cattaneo potrebbe essere stato spintonato: avrebbe battuto la testa a terra procurandosi gravi ferite. Anche Arienti sarebbe stato poi colpito con un pugno in faccia, come raccontato da lui stesso. Tullio Cattaneo è stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale a Cagliari: è ricoverato in coma indotto. La buona notizia è che le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e presto potrebbe essere dichiarato fuori pericolo.

Volto noto del mondo dell'arte e non solo, Cattaneo si è avvicinato al settore fin dai tempi del liceo, quando dopo la scuola frequentava e studiava con Domenico Lusetti. Nel 1977 il diploma in Scultura all'Accademia di Brera, Milano: tra i suoi docenti anche Enrico Manfrini. Lo stesso Cattaneo diverrà poi docente, ma anche direttore della Naba, la Nuova accademia di Belle arti di Brescia.