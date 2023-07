Fondi della UE, la maxi truffa: nei guai 3 imprenditori bresciani

Sono sette gli indagati, tra cui tre imprenditori bresciani, per la presunta truffa da 150mila euro ai danni della Comunità Europea smascherata dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Venezia e del Nipaaf del Gruppo Forestali di Brescia, sotto la direzione del procuratore europeo della sede di Venezia della Procura Europea, Emma Rizzato.

Nel dettaglio, i sette indagati – domiciliati oltre che a Brescia anche nelle province di Venezia, Padova e Verona – sono accusati a vario titolo di concorso nella commissione di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche anche attraverso la produzione di atti e dichiarazioni false. Dalla giornata di mercoledì sono scattati anche i decreti di sequestro preventivo, emessi nei loro confronti dal Tribunale di Padova.

Nel corso dell’indagine, svolta tra il 2021 e il 2022, sono stati raccolti elementi probatori in merito alle condotte con cui, tra il 2017 e il 2022, gli indagati avrebbero percepito numerosi contributi per il sostegno all’agricoltura erogati dall’Agenzia per i pagamenti Avepa, ente estraneo all’indagine, stimati come detto in circa 150mila euro. Il giudice ha disposto anche il sequestro cosiddetto “impeditivo” dei titoli d’aiuto Pac (Politica agricola comune) detenuti da due indagati, titolari di aziende agricole a Padova e Desenzano del Garda.

Presunte frodi per 150mila euro

Le indagini riguardano una serie di presunte frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (articolo 3 della direttiva Pif) attinenti a frodi relative a spese diverse dagli appalti, perpetrati utilizzando documenti falsi. Gli imprenditori in questione, attraverso la presentazione di falsa documentazione attestante la proprietà di terreni agricoli, parte dei quali demaniali, avrebbero ottenuto dalle regioni Lombardia e Veneto indebiti versamenti di denaro per 150mila euro, provenienti da fondi europei (Feaga e Feasr) e previsti dalla Pac dell’Unione Europea. Tutti gli indagati sono imprenditori titolari di aziende agricole.