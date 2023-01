Coppia di ladri in azione: la donna si finge una vecchia conoscenza degli anziani

Saluti, baci e abbracci, fingendo di essere una vecchia amica. Una coppia di truffatori, uomo e donna, apparentemente dell’Est Europa, è stata recentemente avvistata a Lumezzane, nella frazione di San Sebastiano. Segnalati anche sui social, le forze dell'ordine invitano a prestare molta attenzione.

In due si presentano alla porta di casa della vittima prescelta, spesso un anziano che vive da solo, e cercano di farsi aprire con una scusa, fingendosi vecchi amici. Una volta riusciti ad entrare, la donna cerca di distrarre il padrone o la padrona di casa, mentre l’uomo rovistare cassetti ed armadi in cerca di denaro e preziosi.

Purtroppo c'è poco da fare per difendersi, cioè invitare gli anziani a non aprire a nessuno, nemmeno a persone che si qualificano come addetti comunali o rappresentanti delle istituzioni. Meglio chiamare amici (veri), parenti o forze dell'ordine, e chiedere un aiuto.