Frode del bonus facciate: 4 arresti, sequestrati beni per 2 milioni di euro

Immobili "fantasma" e lavori di ristrutturazione mai eseguiti per generare crediti d’imposta falsi e non versare così le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e i tributi locali. È questo, secondo le accuse, lo schema dell’ennesima truffa legata agli incentivi del decreto rilancio: bonus facciate, ecobonus, ristrutturazioni edilizie ed investimenti al Mezzogiorno. L’inchiesta scattata a Barletta ha coinvolto anche la nostra provincia e quella di Bergamo.

Le indagini della guardia di Finanza di Barletta hanno consentito di svelare un sistema fraudolento basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta in capo a società e persone fisiche collegate agli organizzatori della frode, riscontrando, nello specifico, come una società cooperativa avesse utilizzato crediti fittizi - per oltre 2 milioni di euro - per lavori edilizi ed investimenti mai sostenuti su immobili totalmente inesistenti, allo scopo di non versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e i tributi locali, riducendo o addirittura azzerando in taluni casi il debito nei confronti dell’erario.

In manette, con l’accusa di truffa aggravata ed indebita compensazione, sono finite 4 persone: tre sono ai domiciliari, una in carcere. Si tratta dell’amministratore di una società cooperativa, due amministratori di altre società ed un professionista. Nei loro confronti è stato disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di crediti d’imposta, beni immobili, valori, somme titoli e altre utilità effettive per una somma di circa 2 milioni di euro.

Nelle mani degli inquirenti sono finite sette autovetture, due moto, otto orologi di pregio, quote societarie per un importo pari 10mila euro, nonché un compendio aziendale di una società cooperativa avente un volume d’affari di oltre 8 milioni di euro, con contestuale affidamento della stessa ad un amministratore giudiziario.