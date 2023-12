Comprano tre Rolex al centro commerciale con 18.000 euro falsi

Due fratelli bresciani indagati per la truffa del Rolex: dopo aver concordato un incontro con un collezionista, per l'acquisto di tre orologi al prezzo totale di 18mila euro, hanno consegnato una valigetta piena di banconote false e se la sono data a gambe. Portandosi via ovviamente gli orologi. Sono stati beccati dalla Polizia di Stato solo pochi giorni più tardi, e arrestati per tentato furto (insieme ad altre due persone), mentre tentavano di scavalcare la recinzione di una villetta a Nogara, in provincia di Verona.

La truffa del Rolex

La truffa del Rolex è andata in scena, invece, all'Orio Center di Orio al Serio, Bergamo. I due fratelli, di origini nomadi, si erano accordati per lo “scambio” lungo le gallerie del centro commerciale. Al venditore di Rolex avrebbero fatto prima vedere dei soldi veri, poi poi invece consegnare al malcapitato – che comunque avrebbe potuto mantenere un po' più attenzione: avrebbe venduto gli orologi in nero? – una valigetta piena di carta straccia.

Presi gli orologi, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Arrestati pochi giorni dopo per tentato furto, ma rimessi in libertà: ma sono già stati indagati anche per truffa dagli agenti della Squadra Mobile di Bergamo, a cui sono state affidate le indagini. La refurtiva non è ancora stata recuperata.